Tokenomika xiao lang gou (XLG)

Odkrijte ključne vpoglede v xiao lang gou (XLG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 10:33:44 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen xiao lang gou (XLG)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za xiao lang gou (XLG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 169.34K
$ 169.34K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 169.34K
$ 169.34K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00303648
$ 0.00303648
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00016934
$ 0.00016934

Informacije o xiao lang gou (XLG)

xiao lang gou (小狼狗) is your chinese wolfdog quant boyfriend. he might be cool and domineering but he'll make you feel secure. xiao lang gou is for the people.

driven by the community, xiao lang gou is a symbol of strength, protection, and reliability that resonates with everyone who values these core principles. rooted in the fierce and protective spirit of the chinese wolfdog, xiao lang gou stands unwaveringly for the people. join the pack, embrace the power, and feel the security that only xiao lang gou can provide. together, we rise stronger.

Uradna spletna stran:
https://xiaolanggou.fun

Tokenomika xiao lang gou (XLG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike xiao lang gou (XLG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov XLG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov XLG.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko XLG, raziščite ceno žetona XLG v živo!

Napoved cene XLG

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal XLG? Naša stran za napovedovanje cen XLG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti