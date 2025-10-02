Tokenomika Wild Forest Token (WF)

Tokenomika Wild Forest Token (WF)

Odkrijte ključne vpoglede v Wild Forest Token (WF), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 10:32:49 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Wild Forest Token (WF)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Wild Forest Token (WF), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 567.13K
$ 567.13K$ 567.13K
Skupna ponudba:
$ 990.00M
$ 990.00M$ 990.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 45.77M
$ 45.77M$ 45.77M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 12.27M
$ 12.27M$ 12.27M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.079021
$ 0.079021$ 0.079021
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00217244
$ 0.00217244$ 0.00217244
Trenutna cena:
$ 0.01239571
$ 0.01239571$ 0.01239571

Informacije o Wild Forest Token (WF)

Wild Forest is a free-to-play real-time strategy (RTS) game featuring fast-paced single-screen PvP battles. Backed by Sky Mavis, Animoca Brands, OKX Ventures, L1D, and other major investors, it combines the simplicity of Web2 gaming with the opportunities of Web3. The game is available on Android, iOS, PC, and Mac, making it easy for players worldwide to join. Players can start playing without any blockchain knowledge, and Web3 features like NFTs and tokens are introduced gradually as they progress.

Uradna spletna stran:
https://playwildforest.io/
Bela knjiga:
https://wildforest.gitbook.io/whitepaper

Tokenomika Wild Forest Token (WF): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Wild Forest Token (WF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov WF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WF.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WF, raziščite ceno žetona WF v živo!

Napoved cene WF

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WF? Naša stran za napovedovanje cen WF združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti