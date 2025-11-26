Kaj je WST

Tokenomika in analiza cen WestTech Security Token (WST) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za WestTech Security Token (WST), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 6.53K Skupna ponudba: $ 150.00M Razpoložljivi obtok: $ 22.72M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 43.14K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.085558 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 Trenutna cena: $ 0.00028758

Informacije o WestTech Security Token (WST) Uradna spletna stran: https://westtech.ie/blockchain/ Bela knjiga: https://www.notion.so/WestTech-Lite-Paper-22732d15c4d1809095eaf8ab18f02396

Tokenomika WestTech Security Token (WST): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike WestTech Security Token (WST) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov WST, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WST. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko WST, raziščite ceno žetona WST v živo!

