Današnja cena kriptovalute WestTech Security Token v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija WST je 6,533.12 USD. Spremljajte posodobitve cen iz WST v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o WST

Informacije o ceni WST

Kaj je WST

Bela knjiga WST

Uradna spletna stran WST

Tokenomika WST

Napoved cen WST

WestTech Security Token Logotip

WestTech Security Token Cena (WST)

Nerazporejeno

Cena 1 WST v USD v živo:

$0.00028758
0.00%1D
mexc
USD
WestTech Security Token (WST) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:51:42 (UTC+8)

Današnja cena WestTech Security Token

Današnja cena kriptovalute WestTech Security Token (WST) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WST v USD je -- na WST.

Kriptovaluta WestTech Security Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,533.12, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 22.72M WST. V zadnjih 24 urah se je WST trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.085558, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je WST premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije WestTech Security Token (WST)

$ 6.53K
--
$ 43.14K
22.72M
150,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija WestTech Security Token je $ 6.53K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WST je 22.72M, skupna ponudba pa znaša 150000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 43.14K.

Zgodovina cene WestTech Security Token, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0
$ 0.085558
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

Zgodovina cen WestTech Security Token (WST) v USD

Danes je bila sprememba cene WestTech Security Token v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene WestTech Security Token v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene WestTech Security Token v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene WestTech Security Token v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ 00.00%
60 dni$ 0-97.96%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto WestTech Security Token

Napoved cene WestTech Security Token (WST) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WST v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen WestTech Security Token (WST) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena WestTech Security Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute WestTech Security Token v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen WST za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute WestTech Security Token.

Kaj je WestTech Security Token (WST)

WestTech Blockchain Security is a product suite from WestTech Technologies that provides automated risk detection and continuous monitoring for smart contracts and wallets. The platform combines an AI-assisted smart contract auditor, real-time threat intelligence feeds, and a policy-driven smart contract firewall. Users can scan source and bytecode before deployment, track live contracts across supported chains, and receive alerts by email, Telegram, Discord, or web push. Enterprise features include dashboards, APIs, and downloadable, branded compliance reports with an audit trail of rules and model versions. The native WST token on Base is a utility token used to unlock premium features, increase alert limits, access governance, and participate in contributor rewards tied to verified threat reports.

Vir WestTech Security Token (WST)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o WestTech Security Token

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta WestTech Security Token?
Če bi kriptovaluta WestTech Security Token rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute WestTech Security Token.
Pomembne panožne novosti WestTech Security Token (WST)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti WestTech Security Token

