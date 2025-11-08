Današnja cena WestTech Security Token

Današnja cena kriptovalute WestTech Security Token (WST) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WST v USD je -- na WST.

Kriptovaluta WestTech Security Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,533.12, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 22.72M WST. V zadnjih 24 urah se je WST trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.085558, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je WST premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije WestTech Security Token (WST)

Tržna kapitalizacija $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 43.14K$ 43.14K $ 43.14K Zaloga v obtoku 22.72M 22.72M 22.72M Skupna ponudba 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

