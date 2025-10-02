Tokenomika Waterfall (WATER)
Tokenomika in analiza cen Waterfall (WATER)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Waterfall (WATER), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Waterfall (WATER)
Waterfall is a highly scalable and highly decentralised BlockDAG EVM-compatible Layer 1 protocol. Waterfall was built based on Directed Acyclic Graph (DAG) technology. It provides a high-performance ecosystem for developing decentralised applications (DApps).Waterfall challenges the trilemma of scalability, decentralisation and security by dramatically increasing scalability, rivalling and exceeding the scalability of conventional centralised platforms like VISA.
Tokenomika Waterfall (WATER): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Waterfall (WATER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov WATER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WATER.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko WATER, raziščite ceno žetona WATER v živo!
Napoved cene WATER
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WATER? Naša stran za napovedovanje cen WATER združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
