Tokenomika WAP (WAP)

Odkrijte ključne vpoglede v WAP (WAP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 12:55:44 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen WAP (WAP)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za WAP (WAP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 109.49K
$ 109.49K
Skupna ponudba:
$ 999.68M
$ 999.68M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.68M
$ 999.68M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 109.49K
$ 109.49K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.03862221
$ 0.03862221
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00003327
$ 0.00003327
Trenutna cena:
$ 0.00010992
$ 0.00010992

Informacije o WAP (WAP)

Introducing Wet Ass Pussy ($WAP), the boldest memecoin inspired by Cardi B’s iconic anthem! Just like the song that broke the internet, $WAP is here to make waves in the crypto world. This playful, unapologetic project embraces the wild, fun, and rebellious spirit of Cardi B’s hit single.

$WAP is more than just a coin—it’s a movement that celebrates breaking boundaries and having fun in the crypto space. It’s cheeky, it’s bold, and it’s designed for those who aren’t afraid to shake things up. Whether you’re here for the memes or the gains, $WAP promises to bring excitement and entertainment while staying true to its carefree, empowering roots.

Join the $WAP community as we ride this wave of fun, culture, and crypto all in one!

Uradna spletna stran:
https://www.wapcoin.wtf/

Tokenomika WAP (WAP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike WAP (WAP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov WAP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov WAP.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko WAP, raziščite ceno žetona WAP v živo!

Napoved cene WAP

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal WAP? Naša stran za napovedovanje cen WAP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti