Tokenomika Verida Token (VDA)

Odkrijte ključne vpoglede v Verida Token (VDA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:51:47 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Verida Token (VDA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Verida Token (VDA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 957.06K
$ 957.06K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 325.43M
$ 325.43M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.94M
$ 2.94M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.11457
$ 0.11457
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.002341
$ 0.002341
Trenutna cena:
$ 0.0029409
$ 0.0029409

Informacije o Verida Token (VDA)

$VDA is the native utility token for the Verida Network. The Verida Network is the first decentralized database network for owning, storing and controlling private data. It has multi-chain interoperability and is built on decentralized identity. The network is specifically designed to enable fast commits, advanced security and built-in unlimited scalability.

$VDA as a storage credit or currency on the Verida Network, creates a data economy enabling secure interactions between accounts to facilitate secure data storage, trusted sharing, fast querying and trusted messaging. Both developers and storage providers to stake its native utility token, $VDA, to participate in the network. Users also pay for their own storage needs in $VDA. Applications may also pay for storage on behalf of their users.

Uradna spletna stran:
https://www.verida.network/
Bela knjiga:
https://www.verida.io/whitepaper

Tokenomika Verida Token (VDA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Verida Token (VDA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov VDA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov VDA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko VDA, raziščite ceno žetona VDA v živo!

Napoved cene VDA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal VDA? Naša stran za napovedovanje cen VDA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

