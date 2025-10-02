Tokenomika Vela Token (VELA)
Tokenomika in analiza cen Vela Token (VELA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Vela Token (VELA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Vela Token (VELA)
Vela Exchange is a permissionless, self-custody driven perpetual exchange built with innovative blockchain architecture to ensure fast transactions, secure trading, and extensibility into additional synthetic options and derivatives. The rewards structure of Vela Exchange is carefully balanced to manage token & rewards supply while maintaining high incentives for liquidity provisioning and trading. While perpetual trading is the first product of Vela Exchange, the long term vision of Vela Exchange is to provide traders with a home base complete with everything they need to trade crypto assets and leveraged products. This vision is always in motion at Vela Exchange and is an essential part of the Vela team’s ethos as we continue building in the cryptocurrency ecosystem.
Tokenomika Vela Token (VELA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Vela Token (VELA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov VELA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov VELA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko VELA, raziščite ceno žetona VELA v živo!
Napoved cene VELA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal VELA? Naša stran za napovedovanje cen VELA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
