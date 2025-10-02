Tokenomika Tokenlon (LON)

Tokenomika Tokenlon (LON)

Odkrijte ključne vpoglede v Tokenlon (LON), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 04:25:05 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Tokenlon (LON)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Tokenlon (LON), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 69.38M
Skupna ponudba:
$ 140.45M
Razpoložljivi obtok:
$ 123.21M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 79.09M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 9.81
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.371875
Trenutna cena:
$ 0.564808
Informacije o Tokenlon (LON)

LON is a utility token issued by the Tokenlon DEX, used to align all ecosystem stakeholders and incentivize participation and expansion of the ecosystem.

Uradna spletna stran:
https://tokenlon.im/

Tokenomika Tokenlon (LON): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Tokenlon (LON) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LON, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LON.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LON, raziščite ceno žetona LON v živo!

Napoved cene LON

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LON? Naša stran za napovedovanje cen LON združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti