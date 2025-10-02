Tokenomika SuperVerse (SUPER)
Tokenomika in analiza cen SuperVerse (SUPER)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za SuperVerse (SUPER), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o SuperVerse (SUPER)
SuperVerse is a unified Web3 ecosystem connecting gaming, DeFi, and AI under a single interoperable protocol. Its native token, $SUPER, powers transactions, governance, and access to immersive games, AI-powered tools, and liquidity infrastructure such as Blackhole DEX. Designed for real utility across multiple chains, $SUPER enables staking, protocol buybacks, and sustainable yield while supporting a growing suite of decentralized applications.
Tokenomika SuperVerse (SUPER): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike SuperVerse (SUPER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SUPER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SUPER.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SUPER, raziščite ceno žetona SUPER v živo!
