Tokenomika Styro Steve (SS)

Odkrijte ključne vpoglede v Styro Steve (SS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 15:08:41 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Styro Steve (SS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Styro Steve (SS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 39.69K
Skupna ponudba:
$ 999.71M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.71M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 39.69K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.01499916
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Styro Steve (SS)

The most fair distributed and unique memecoin on Solana regarding hairloss cure charity. It focuses on equitable distribution via advanced tech, eliminating biases. What makes it stand out is its dedication to hairloss cure research through charity. Solana offers speed and scalability for seamless operation. This memecoin can draw diverse investors, from crypto enthusiasts to health and charity advocates.

Uradna spletna stran:
https://www.tiktok.com/@styro.steve

Tokenomika Styro Steve (SS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Styro Steve (SS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SS, raziščite ceno žetona SS v živo!

Napoved cene SS

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SS? Naša stran za napovedovanje cen SS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

