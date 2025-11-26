Kaj je SBC

Tokenomika Stable Coin (SBC) Odkrijte ključne vpoglede v Stable Coin (SBC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Stable Coin (SBC) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Stable Coin (SBC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Skupna ponudba: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Razpoložljivi obtok: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Najvišja vrednost vseh časov: $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.995642 $ 0.995642 $ 0.995642 Trenutna cena: $ 0.999778 $ 0.999778 $ 0.999778 Preberite več o ceni Stable Coin (SBC) Kupite SBC zdaj!

Informacije o Stable Coin (SBC) Uradna spletna stran: https://stablecoin.xyz/ Bela knjiga: https://ipfs.io/ipfs/QmRasD2fd8xt7gQphCHb4tLw2kwkCu1oekgfJzNp7QuPeA

Tokenomika Stable Coin (SBC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Stable Coin (SBC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov SBC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SBC. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko SBC, raziščite ceno žetona SBC v živo!

Napoved cene SBC Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SBC? Naša stran za napovedovanje cen SBC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona SBC zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!