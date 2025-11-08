Današnja cena Stable Coin

Današnja cena kriptovalute Stable Coin (SBC) v živo je $ 1.0, s spremembo 0.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SBC v USD je $ 1.0 na SBC.

Kriptovaluta Stable Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,567,270, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.57M SBC. V zadnjih 24 urah se je SBC trgovalo med $ 0.99938 (najnižje) in $ 1.0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.005, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.997838.

V kratkoročni uspešnosti se je SBC premaknil +0.01% v zadnji uri in +0.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Stable Coin (SBC)

Tržna kapitalizacija $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Zaloga v obtoku 1.57M 1.57M 1.57M Skupna ponudba 1,567,166.248857 1,567,166.248857 1,567,166.248857

Trenutna tržna kapitalizacija Stable Coin je $ 1.57M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SBC je 1.57M, skupna ponudba pa znaša 1567166.248857. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.57M.