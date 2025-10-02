Tokenomika Sorry (SRY)
Tokenomika in analiza cen Sorry (SRY)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Sorry (SRY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Sorry (SRY)
SORRY is a community-driven token that captures the fun, lighthearted spirit of crypto, supported by a strong meme culture and our own unique mascot.
But $SRY is more than just a meme. We are developing a unique utility that introduces a fresh concept to the crypto space. This platform is being designed with mass-market appeal and built to generate real value for both the ecosystem and our holders.
In short, we’re starting with a strong foundation in community and culture, and building toward a utility that supports long-term growth and meaningful engagement with $SRY.
Tokenomika Sorry (SRY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Sorry (SRY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SRY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SRY.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SRY, raziščite ceno žetona SRY v živo!
Napoved cene SRY
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SRY? Naša stran za napovedovanje cen SRY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
