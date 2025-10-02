Tokenomika Simulize AI (SMZAI)
Tokenomika in analiza cen Simulize AI (SMZAI)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Simulize AI (SMZAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Simulize AI (SMZAI)
SimulizeAI is a revolutionary project that focuses on providing unlimited, free image and video generation powered by advanced AI. Unlike other platforms, we offer cutting-edge technology that allows users to create high-quality media without any limitations, making us the only AI to offer this service for free. Our mission is to make AI-powered creativity accessible to everyone, enabling limitless possibilities for content creation.
Tokenomika Simulize AI (SMZAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Simulize AI (SMZAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SMZAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SMZAI.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SMZAI, raziščite ceno žetona SMZAI v živo!
Napoved cene SMZAI
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SMZAI? Naša stran za napovedovanje cen SMZAI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
