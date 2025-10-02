Tokenomika Simple AI (SMPL)
Tokenomika in analiza cen Simple AI (SMPL)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Simple AI (SMPL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Simple AI (SMPL)
Simple AI is a comprehensive, AI powered ecosystem designed to dismantle the significant barriers of complexity, fragmentation, and security that hinder mainstream adoption of blockchain technology and decentralized finance in a Simple manner. The platform integrates a suite of specialized tools spanning security, development, trading, and analytics with a pioneering robotics verification protocol, all unified by a shared AI architecture and the native SMPL token.
Tokenomika Simple AI (SMPL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Simple AI (SMPL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SMPL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SMPL.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko SMPL, raziščite ceno žetona SMPL v živo!
Napoved cene SMPL
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SMPL? Naša stran za napovedovanje cen SMPL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
