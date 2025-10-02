Tokenomika Shutter (SHU)
Tokenomika in analiza cen Shutter (SHU)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Shutter (SHU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Shutter (SHU)
Shutter Token (SHU) is the governance token of Shutter DAO 0x36, which funds development of the Shutter Network and elects Shutter Keypers.
Shutter is an encryption-as-a-service protocol, which makes simultaneous move situations fair by ensuring no participant can see another participant's move before making their own move.
Shutter is working to implement encrypted mempools on Ethereum mainnet - which will prevent malicious MEV and real-time censorship. Shutter is also powering a range of applications, including: private voting, sealed bid auctions, pari-mutuel betting, sealed bounties.
Tokenomika Shutter (SHU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Shutter (SHU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov SHU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SHU.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
