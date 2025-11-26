Kaj je SHARP

Tokenomika Sharp Token (SHARP) Odkrijte ključne vpoglede v Sharp Token (SHARP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Sharp Token (SHARP) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Sharp Token (SHARP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 17.17M $ 17.17M $ 17.17M Skupna ponudba: $ 68.23B $ 68.23B $ 68.23B Razpoložljivi obtok: $ 2.98B $ 2.98B $ 2.98B FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 393.67M $ 393.67M $ 393.67M Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.0120001 $ 0.0120001 $ 0.0120001 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00326327 $ 0.00326327 $ 0.00326327 Trenutna cena: $ 0.00577065 $ 0.00577065 $ 0.00577065 Preberite več o ceni Sharp Token (SHARP) Kupite SHARP zdaj!

Informacije o Sharp Token (SHARP) Uradna spletna stran: https://sharpeconomy.org/ Bela knjiga: https://docs.sharpeconomy.org/sharp-token-whitepaper-2.0-1.pdf

Tokenomika Sharp Token (SHARP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Sharp Token (SHARP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov SHARP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SHARP. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko SHARP, raziščite ceno žetona SHARP v živo!

Napoved cene SHARP Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SHARP? Naša stran za napovedovanje cen SHARP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona SHARP zdaj!

