Današnja cena Sharp Token

Današnja cena kriptovalute Sharp Token (SHARP) v živo je $ 0.00619976, s spremembo 2.73 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SHARP v USD je $ 0.00619976 na SHARP.

Kriptovaluta Sharp Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 18,453,536, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.98B SHARP. V zadnjih 24 urah se je SHARP trgovalo med $ 0.00603486 (najnižje) in $ 0.0067787 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0120001, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00441049.

V kratkoročni uspešnosti se je SHARP premaknil -0.06% v zadnji uri in -1.48% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Sharp Token (SHARP)

Tržna kapitalizacija $ 18.45M$ 18.45M $ 18.45M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 423.01M$ 423.01M $ 423.01M Zaloga v obtoku 2.98B 2.98B 2.98B Skupna ponudba 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Sharp Token je $ 18.45M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SHARP je 2.98B, skupna ponudba pa znaša 68230000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 423.01M.