Današnja cena kriptovalute Sharp Token v živo je 0.00619976 USD. Tržna kapitalizacija SHARP je 18,453,536 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SHARP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o SHARP

Informacije o ceni SHARP

Kaj je SHARP

Bela knjiga SHARP

Uradna spletna stran SHARP

Tokenomika SHARP

Napoved cen SHARP

Sharp Token Logotip

Sharp Token Cena (SHARP)

Cena 1 SHARP v USD v živo:

$0.00619976
$0.00619976
+2.70%1D
Sharp Token (SHARP) Live Price Chart
Današnja cena Sharp Token

Današnja cena kriptovalute Sharp Token (SHARP) v živo je $ 0.00619976, s spremembo 2.73 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SHARP v USD je $ 0.00619976 na SHARP.

Kriptovaluta Sharp Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 18,453,536, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.98B SHARP. V zadnjih 24 urah se je SHARP trgovalo med $ 0.00603486 (najnižje) in $ 0.0067787 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0120001, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00441049.

V kratkoročni uspešnosti se je SHARP premaknil -0.06% v zadnji uri in -1.48% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Sharp Token (SHARP)

$ 18.45M
--
$ 423.01M
2.98B
68,230,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Sharp Token je $ 18.45M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SHARP je 2.98B, skupna ponudba pa znaša 68230000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 423.01M.

Zgodovina cene Sharp Token, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00603486
24H Nizka
$ 0.0067787
24H Visoka

$ 0.00603486
$ 0.0067787
$ 0.0120001
$ 0.00441049
-0.06%

+2.73%

-1.48%

-1.48%

Zgodovina cen Sharp Token (SHARP) v USD

Danes je bila sprememba cene Sharp Token v USD $ +0.0001649.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Sharp Token v USD $ -0.0015650159.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Sharp Token v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Sharp Token v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0001649+2.73%
30 dni$ -0.0015650159-25.24%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Sharp Token

Napoved cene Sharp Token (SHARP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SHARP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Sharp Token (SHARP) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Sharp Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Sharp Token v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SHARP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Sharp Token.

Kaj je Sharp Token (SHARP)

Sharp Economy solves the biggest challenge of Web3—onboarding users from Web2 into decentralized ecosystems. Instead of requiring startups or communities to build complex blockchain infrastructure, Sharp Economy provides plug-and-play tools to tokenize user engagement, learning, and growth. Its focus areas include education, nonprofits, youth and college athletes, healthcare, creators, and builders, with partners already in the pipeline. The ecosystem is powered by four key components:

  • Sharp Platform – a no-code Web3 platform for tokenization and rewards.
  • Sharp Token ($SHARP) – the fuel of the ecosystem, enabling rewards, growth, and governance.
  • Sharp Protocol – decentralized infrastructure for tokenomics and distribution.
  • Sharp Rewards App – a SocialFi super app that gamifies activities and rewards users daily. Key features include Learn2Earn, Contribute2Earn, and Spend2Grow, which allow users to earn tokens for learning or contributing and spend them on personal growth. Unlike most tokens, Sharp Economy is community-first, bridging millions of Web2 users into Web3 with real-world utility and sustainable growth.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu.

Vir Sharp Token (SHARP)

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Sharp Token

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Sharp Token?
Če bi kriptovaluta Sharp Token rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Sharp Token.
Pomembne panožne novosti Sharp Token (SHARP)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Sharp Token

