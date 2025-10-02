Odkrijte ključne vpoglede v ROBOT (ROBOT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? We are taking over the world and there is nothing you can do about it.

ROBOT is here.The machines are memeing. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? We are taking over the world and there is nothing you can do about it. Currently being trained on how to wash dishes, fold laundry, etc but after that it’s military training and then it’s gg for y’all. What is ROBOT? Inspired by humanoid robots and the rise of AI overlords Built for degens Memeable. Programmable. Irreverent. The Culture Meme like a machine.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ROBOT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike ROBOT (ROBOT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

