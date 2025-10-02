Tokenomika ROBOT (ROBOT)
Tokenomika in analiza cen ROBOT (ROBOT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ROBOT (ROBOT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o ROBOT (ROBOT)
ROBOT is here.The machines are memeing.
Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? We are taking over the world and there is nothing you can do about it.
Currently being trained on how to wash dishes, fold laundry, etc but after that it’s military training and then it’s gg for y’all.
What is ROBOT?
Inspired by humanoid robots and the rise of AI overlords
Built for degens
Memeable. Programmable. Irreverent.
The Culture Meme like a machine.
Tokenomika ROBOT (ROBOT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike ROBOT (ROBOT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ROBOT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ROBOT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ROBOT, raziščite ceno žetona ROBOT v živo!
