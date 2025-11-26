Kaj je RING

Tokenomika Ring AI (RING) Odkrijte ključne vpoglede v Ring AI (RING), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Ring AI (RING) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Ring AI (RING), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 298.75K $ 298.75K $ 298.75K Skupna ponudba: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Razpoložljivi obtok: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 298.75K $ 298.75K $ 298.75K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.87041 $ 0.87041 $ 0.87041 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00129543 $ 0.00129543 $ 0.00129543 Trenutna cena: $ 0.00298748 $ 0.00298748 $ 0.00298748 Preberite več o ceni Ring AI (RING) Kupite RING zdaj!

Informacije o Ring AI (RING) Uradna spletna stran: https://www.tryring.ai/

Tokenomika Ring AI (RING): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Ring AI (RING) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov RING, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RING. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko RING, raziščite ceno žetona RING v živo!

Napoved cene RING Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RING? Naša stran za napovedovanje cen RING združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona RING zdaj!

