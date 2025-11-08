Današnja cena Ring AI

Današnja cena kriptovalute Ring AI (RING) v živo je $ 0.00373422, s spremembo 46.72 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RING v USD je $ 0.00373422 na RING.

Kriptovaluta Ring AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 357,956, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M RING. V zadnjih 24 urah se je RING trgovalo med $ 0.00253549 (najnižje) in $ 0.0038876 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.87041, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00129543.

V kratkoročni uspešnosti se je RING premaknil +1.18% v zadnji uri in +123.90% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Ring AI (RING)

Tržna kapitalizacija $ 357.96K$ 357.96K $ 357.96K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 357.96K$ 357.96K $ 357.96K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Ring AI je $ 357.96K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RING je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 357.96K.