Tokenomika RIFT AI (RIFT)

Odkrijte ključne vpoglede v RIFT AI (RIFT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:23:53 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen RIFT AI (RIFT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za RIFT AI (RIFT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 6.85M
Skupna ponudba:
$ 1000.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 1000.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 6.85M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.02960724
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00606932
Trenutna cena:
$ 0.00684946
Informacije o RIFT AI (RIFT)

The Rift Platform is the “Shopify App Store for AI Agents” - it lists and sells AI modules that will allow anyone to supercharge their AI agent and seamlessly give it skills ranging from validating blockchain nodes to creating and selling NFT art on a custom storefront, and much more. The problem today is that most of these AI agents are financially dumb immediately post-launch (e.g. only being able to post on X) and making them “smart” requires significant development effort and specialized knowledge. The Rift Platform aims to seamlessly give these agents the skills needed to actually become real revenue-generating entities and manage their treasuries with minimal development effort.

Uradna spletna stran:
https://rift.ai/
Bela knjiga:
https://faq.rift.ai/

Tokenomika RIFT AI (RIFT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike RIFT AI (RIFT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov RIFT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RIFT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko RIFT, raziščite ceno žetona RIFT v živo!

Napoved cene RIFT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RIFT? Naša stran za napovedovanje cen RIFT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

