Tokenomika PulsePad (PLSPAD)
Tokenomika in analiza cen PulsePad (PLSPAD)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PulsePad (PLSPAD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o PulsePad (PLSPAD)
PulsePad is the premier IDO platform for projects building on PulseChain — a new Ethereum sister chain designed to provide an idyllic environment for building powerful new applications, while simultaneously reducing the load on the Ethereum network.
Tokenomika PulsePad (PLSPAD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike PulsePad (PLSPAD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov PLSPAD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PLSPAD.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko PLSPAD, raziščite ceno žetona PLSPAD v živo!
Napoved cene PLSPAD
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PLSPAD? Naša stran za napovedovanje cen PLSPAD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
