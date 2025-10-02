Tokenomika Pugg (PUGG)

Tokenomika Pugg (PUGG)

Odkrijte ključne vpoglede v Pugg (PUGG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Pugg (PUGG)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Pugg (PUGG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 117.59K
$ 117.59K$ 117.59K
Skupna ponudba:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 117.59K
$ 117.59K$ 117.59K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00275578
$ 0.00275578$ 0.00275578
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00011644
$ 0.00011644$ 0.00011644

Informacije o Pugg (PUGG)

THE NEW META IS HERE PUGG & FRIENDS

$PUGG is the forgotten, retarded friend of Pepe

$PUGG is the new memecoin from the Pepe family has arrived. a community-driven meme token launched on the Solana blockchain,

This is just the beginning of an epic adventure. With $PUGG, the bull run is about to get wildly exciting. represents a cultural movement to reignite confidence and momentum across Solana through memes, social engagement, and collective narrative. Built purely for fun and fueled by the community

Uradna spletna stran:
http://puggcoin.com/

Tokenomika Pugg (PUGG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Pugg (PUGG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PUGG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PUGG.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PUGG, raziščite ceno žetona PUGG v živo!

Napoved cene PUGG

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PUGG? Naša stran za napovedovanje cen PUGG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

