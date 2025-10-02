Odkrijte ključne vpoglede v PUFF (PUFF), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

PUFF (PUFF)

$PUFF will also play a major role in the Stoned Metaverse. Massive parts of the supply will be burned by using it for the first-ever NFT Evolution Process, Breeding Nuked Apes NFTs & to pay for side collections. Those $PUFF will be burned completely and therefore decrease the circulating supply!

$PUFF Token is the utility token of the StonedApeCrew NFT & will be used in the Cannabis Industry to pay for CBD, Weed & other Accessoires like Pens. The first-ever Token to get your Greens.

