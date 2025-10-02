Tokenomika Prime Numbers Labs (PRFI)

Tržna kapitalizacija:
$ 1.15M
Skupna ponudba:
$ 95.92M
Razpoložljivi obtok:
$ 11.55M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 9.51M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.285396
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.04999
Trenutna cena:
$ 0.099187
Informacije o Prime Numbers Labs (PRFI)

Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token.

Its three production-grade applications are:

PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized.

PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the “basket-of-assets” model) to generate on-chain yield.

PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards.

All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero.

Uradna spletna stran:
https://primenumbers.xyz/
Bela knjiga:
https://docs.primenumbers.xyz/

Tokenomika Prime Numbers Labs (PRFI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Prime Numbers Labs (PRFI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PRFI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PRFI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PRFI, raziščite ceno žetona PRFI v živo!

