POWSCHE is a Porsche Parody on Solana, loosely based on the "Need Money for Porsche?" viral meme.
The project gives a home to car culture on chain and allows people to have the possibility of owning their dream car at the same time.
POWSCHE is primarily focused on community, bringing together holders for real life events, networking and supporting each other in our day to day lives.
Whilst being a meme-token initially and having minimal intrinsic value.
Tokenomika POWSCHE (POWSCHE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike POWSCHE (POWSCHE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov POWSCHE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov POWSCHE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko POWSCHE, raziščite ceno žetona POWSCHE v živo!
