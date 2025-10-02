Odkrijte ključne vpoglede v Planet Finance (AQUA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Planet is a decentralized financial protocol consisting of different planets, each their own application, designed to enable anyone to freely activate their capital. Planet enables access to open, decentralized financial services. AQUA is the governance token for Planet. It has an absolute max supply of 100,000 AQUA. Roughly half of all protocol fees earned are used to buy & burn AQUA.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov AQUA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Planet Finance (AQUA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

