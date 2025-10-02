Odkrijte ključne vpoglede v OrionPay (ORION), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

$ORION Provides virtual cards that prioritize privacy, efficiency, and adaptability for transactions. No KYC requirements. Deposit with ETH,SOL,BNB and more. Introducing ORION the innovative solution revolutionizing digital transactions with its cutting-edge virtual cards. ORION sets itself apart by prioritizing privacy, efficiency, and adaptability, making it a game-changer in the realm of financial technology.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ORION, raziščite ceno žetona ORION v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ORION, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike OrionPay (ORION) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

