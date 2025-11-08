Današnja cena Orgo

Današnja cena kriptovalute Orgo (ORGO) v živo je $ 0.01007935, s spremembo 5.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ORGO v USD je $ 0.01007935 na ORGO.

Kriptovaluta Orgo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,040,261, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 499.99M ORGO. V zadnjih 24 urah se je ORGO trgovalo med $ 0.00866869 (najnižje) in $ 0.01292794 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01301122, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00115957.

V kratkoročni uspešnosti se je ORGO premaknil -2.76% v zadnji uri in +76.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Orgo (ORGO)

Tržna kapitalizacija $ 5.04M$ 5.04M $ 5.04M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.08M$ 10.08M $ 10.08M Zaloga v obtoku 499.99M 499.99M 499.99M Skupna ponudba 999,991,878.8516804 999,991,878.8516804 999,991,878.8516804

