Današnja cena kriptovalute Daystarter v živo je 0.09651 USD. Tržna kapitalizacija DST je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DST v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Daystarter (DST) v živo je $ 0.09651, s spremembo 0.77 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DST v USD je $ 0.09651 na DST.
Kriptovaluta Daystarter je trenutno na #3911. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DST. V zadnjih 24 urah se je DST trgovalo med $ 0.09311 (najnižje) in $ 0.10119 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 9.000678643817682, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000580213942630201.
V kratkoročni uspešnosti se je DST premaknil +0.29% v zadnji uri in -26.76% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.09K.
Tržne informacije Daystarter (DST)
No.3911
--
----
$ 56.09K
$ 56.09K$ 56.09K
$ 96.51M
$ 96.51M$ 96.51M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Daystarter je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.09K. Obstoječa ponudba DST je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 96.51M.
Zgodovina cene Daystarter, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.09311
$ 0.09311$ 0.09311
24H Nizka
$ 0.10119
$ 0.10119$ 0.10119
24H Visoka
$ 0.09311
$ 0.09311$ 0.09311
$ 0.10119
$ 0.10119$ 0.10119
$ 9.000678643817682
$ 9.000678643817682$ 9.000678643817682
$ 0.000580213942630201
$ 0.000580213942630201$ 0.000580213942630201
+0.29%
-0.77%
-26.76%
-26.76%
Zgodovina cen Daystarter (DST) v USD
Sledite spremembam cen Daystarter za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0007489
-0.77%
30 dni
$ -0.06536
-40.38%
60 dni
$ -0.04368
-31.16%
90 dni
$ -0.241
-71.41%
Današnja sprememba cene Daystarter
Danes je DST zabeležil spremembo $ -0.0007489 (-0.77%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Daystarter
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.06536 (-40.38%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Daystarter
Če pogled razširimo na 60 dni, se je DST spremenil za $ -0.04368 (-31.16%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Daystarter
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.241 (-71.41%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Daystarter (DST) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Daystarter
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Daystarter, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Daystarter?
Several key factors influence Daystarter (DST) token prices:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.
Utility and Adoption: Real-world use cases, platform integration, and user adoption drive fundamental value.
Development Progress: Technical updates, partnerships, and roadmap milestones influence investor perception.
Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements impact market accessibility.
Competition: Performance relative to similar projects affects competitive positioning.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence price stability and accessibility.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Daystarter?
People want to know Daystarter (DST) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.
Napoved cene za kriptovaluto Daystarter
Napoved cene Daystarter (DST) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DST v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Daystarter (DST) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Daystarter lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Daystarter v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DST za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Daystarter.
O Daystarter
DST is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized network. The primary purpose of DST is to facilitate peer-to-peer transactions across the globe, providing a seamless, secure, and efficient method of transferring value. It utilizes a consensus mechanism known as proof-of-stake (PoS), which is a type of algorithm by which a cryptocurrency blockchain network aims to achieve distributed consensus. The DST ecosystem is designed to be robust and scalable, with the potential to support a wide range of financial applications and services. Its issuance model is designed to maintain a stable supply, thereby ensuring the sustainability of the network.
DST is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized network. The primary purpose of DST is to facilitate peer-to-peer transactions across the globe, providing a seamless, secure, and efficient method of transferring value. It utilizes a consensus mechanism known as proof-of-stake (PoS), which is a type of algorithm by which a cryptocurrency blockchain network aims to achieve distributed consensus. The DST ecosystem is designed to be robust and scalable, with the potential to support a wide range of financial applications and services. Its issuance model is designed to maintain a stable supply, thereby ensuring the sustainability of the network.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Daystarter
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Daystarter? Nakup DST je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Daystarter. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Daystarter (DST).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Daystarter bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Daystarter
Z lastništvom kriptovalute Daystarter se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
DAYSTARTER is a Web3 lifestyle platform that gamifies daily routines and delivers personalized astrology-based content. Built to bridge the gap between everyday habits and digital assets, DAYSTARTER rewards users with points for their engagement in the mobile app — which can be converted into $DST tokens through the DAYSTARTER Web portal.
DAYSTARTER is a Web3 lifestyle platform that gamifies daily routines and delivers personalized astrology-based content. Built to bridge the gap between everyday habits and digital assets, DAYSTARTER rewards users with points for their engagement in the mobile app — which can be converted into $DST tokens through the DAYSTARTER Web portal.
Daystarter Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Daystarter razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Daystarter
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Daystarter?
Če bi kriptovaluta Daystarter rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Daystarter.
Koliko je kriptovaluta Daystarter vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Daystarter je $ 0.09651. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Daystarter še vedno dobra naložba?
Daystarter ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v DST, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Daystarter?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Daystarter v vrednosti $ 56.09K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Daystarter?
Cena kriptovalute DST se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Daystarter v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena DST.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Daystarter?
Na ceno DST vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,281.98
+1.47%
ETH
3,449.08
+4.59%
SOL
161.2
+3.72%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1031
+0.95%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za DST na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par DST/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Daystarter gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Daystarter letos rasla?
Cena kriptovalute Daystarter bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Daystarter (DST).
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.