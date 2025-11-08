BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Daystarter v živo je 0.09651 USD. Tržna kapitalizacija DST je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DST v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Daystarter v živo je 0.09651 USD. Tržna kapitalizacija DST je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DST v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o DST

Informacije o ceni DST

Kaj je DST

Bela knjiga DST

Uradna spletna stran DST

Tokenomika DST

Napoved cen DST

Zgodovina DST

DST Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute DST v fiat

Spot DST

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Daystarter Logotip

Cena Daystarter(DST)

Cena 1 DST v USD v živo:

$0.09651
$0.09651$0.09651
-0.77%1D
USD
Daystarter (DST) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:10:44 (UTC+8)

Današnja cena Daystarter

Današnja cena kriptovalute Daystarter (DST) v živo je $ 0.09651, s spremembo 0.77 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DST v USD je $ 0.09651 na DST.

Kriptovaluta Daystarter je trenutno na #3911. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DST. V zadnjih 24 urah se je DST trgovalo med $ 0.09311 (najnižje) in $ 0.10119 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 9.000678643817682, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000580213942630201.

V kratkoročni uspešnosti se je DST premaknil +0.29% v zadnji uri in -26.76% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.09K.

Tržne informacije Daystarter (DST)

No.3911

--
----

$ 56.09K
$ 56.09K$ 56.09K

$ 96.51M
$ 96.51M$ 96.51M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Daystarter je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.09K. Obstoječa ponudba DST je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 96.51M.

Zgodovina cene Daystarter, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.09311
$ 0.09311$ 0.09311
24H Nizka
$ 0.10119
$ 0.10119$ 0.10119
24H Visoka

$ 0.09311
$ 0.09311$ 0.09311

$ 0.10119
$ 0.10119$ 0.10119

$ 9.000678643817682
$ 9.000678643817682$ 9.000678643817682

$ 0.000580213942630201
$ 0.000580213942630201$ 0.000580213942630201

+0.29%

-0.77%

-26.76%

-26.76%

Zgodovina cen Daystarter (DST) v USD

Sledite spremembam cen Daystarter za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0007489-0.77%
30 dni$ -0.06536-40.38%
60 dni$ -0.04368-31.16%
90 dni$ -0.241-71.41%
Današnja sprememba cene Daystarter

Danes je DST zabeležil spremembo $ -0.0007489 (-0.77%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Daystarter

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.06536 (-40.38%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Daystarter

Če pogled razširimo na 60 dni, se je DST spremenil za $ -0.04368 (-31.16%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Daystarter

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.241 (-71.41%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Daystarter (DST) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Daystarter.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Daystarter

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Daystarter, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Daystarter?

Several key factors influence Daystarter (DST) token prices:

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence directly impact DST pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Utility and Adoption: Real-world use cases, platform integration, and user adoption drive fundamental value.

Development Progress: Technical updates, partnerships, and roadmap milestones influence investor perception.

Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements impact market accessibility.

Competition: Performance relative to similar projects affects competitive positioning.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence price stability and accessibility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Daystarter?

People want to know Daystarter (DST) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.

Napoved cene za kriptovaluto Daystarter

Napoved cene Daystarter (DST) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DST v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Daystarter (DST) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Daystarter lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Daystarter v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DST za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Daystarter.

O Daystarter

DST is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized network. The primary purpose of DST is to facilitate peer-to-peer transactions across the globe, providing a seamless, secure, and efficient method of transferring value. It utilizes a consensus mechanism known as proof-of-stake (PoS), which is a type of algorithm by which a cryptocurrency blockchain network aims to achieve distributed consensus. The DST ecosystem is designed to be robust and scalable, with the potential to support a wide range of financial applications and services. Its issuance model is designed to maintain a stable supply, thereby ensuring the sustainability of the network.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Daystarter

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Daystarter? Nakup DST je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Daystarter. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Daystarter (DST).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Daystarter bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Daystarter (DST)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Daystarter

Z lastništvom kriptovalute Daystarter se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Daystarter (DST) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Daystarter (DST)

DAYSTARTER is a Web3 lifestyle platform that gamifies daily routines and delivers personalized astrology-based content. Built to bridge the gap between everyday habits and digital assets, DAYSTARTER rewards users with points for their engagement in the mobile app — which can be converted into $DST tokens through the DAYSTARTER Web portal.

Daystarter Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Daystarter razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Daystarter spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Daystarter

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Daystarter?
Če bi kriptovaluta Daystarter rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Daystarter.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:10:44 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Daystarter (DST)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Daystarter

DST USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na DST z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami DST USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Daystarter (DST) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Daystarter v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
DST/USDT
$0.09651
$0.09651$0.09651
-0.77%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.6394
$2.6394$2.6394

+5,178.80%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004432
$0.00004432$0.00004432

+786.40%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018000
$0.000018000$0.000018000

+200.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.23727
$0.23727$0.23727

+117.02%

0G

0G

0G

$1.557
$1.557$1.557

+49.13%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz DST v USD

Znesek

DST
DST
USD
USD

1 DST = 0.09651 USD