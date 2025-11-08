Današnja cena Daystarter

Današnja cena kriptovalute Daystarter (DST) v živo je $ 0.09651, s spremembo 0.77 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DST v USD je $ 0.09651 na DST.

Kriptovaluta Daystarter je trenutno na #3911. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DST. V zadnjih 24 urah se je DST trgovalo med $ 0.09311 (najnižje) in $ 0.10119 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 9.000678643817682, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000580213942630201.

V kratkoročni uspešnosti se je DST premaknil +0.29% v zadnji uri in -26.76% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.09K.

Tržne informacije Daystarter (DST)

Uvrstitev No.3911 Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 56.09K$ 56.09K $ 56.09K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 96.51M$ 96.51M $ 96.51M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Daystarter je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.09K. Obstoječa ponudba DST je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 96.51M.