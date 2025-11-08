Današnja cena UCN

Današnja cena kriptovalute UCN (UCN) v živo je $ 1,495.06, s spremembo 0.69 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UCN v USD je $ 1,495.06 na UCN.

Kriptovaluta UCN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- UCN. V zadnjih 24 urah se je UCN trgovalo med $ 1,476.77 (najnižje) in $ 1,496.01 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je UCN premaknil +0.13% v zadnji uri in +3.54% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 9.46M.

Tržne informacije UCN (UCN)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 9.46M$ 9.46M $ 9.46M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 149.51M$ 149.51M $ 149.51M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 100,000 100,000 100,000 Javna veriga blokov UCHAIN

Trenutna tržna kapitalizacija UCN je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 9.46M. Obstoječa ponudba UCN je --, skupna ponudba pa znaša 100000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 149.51M.