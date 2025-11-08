BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute UCN v živo je 1,495.06 USD. Tržna kapitalizacija UCN je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz UCN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena UCN(UCN)

Cena 1 UCN v USD v živo:

$1,495.07
$1,495.07$1,495.07
+0.69%1D
USD
UCN (UCN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:58:49 (UTC+8)

Današnja cena UCN

Današnja cena kriptovalute UCN (UCN) v živo je $ 1,495.06, s spremembo 0.69 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UCN v USD je $ 1,495.06 na UCN.

Kriptovaluta UCN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- UCN. V zadnjih 24 urah se je UCN trgovalo med $ 1,476.77 (najnižje) in $ 1,496.01 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je UCN premaknil +0.13% v zadnji uri in +3.54% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 9.46M.

Tržne informacije UCN (UCN)

--
----

$ 9.46M
$ 9.46M$ 9.46M

$ 149.51M
$ 149.51M$ 149.51M

--
----

100,000
100,000 100,000

UCHAIN

Trenutna tržna kapitalizacija UCN je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 9.46M. Obstoječa ponudba UCN je --, skupna ponudba pa znaša 100000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 149.51M.

Zgodovina cene UCN, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 1,476.77
$ 1,476.77$ 1,476.77
24H Nizka
$ 1,496.01
$ 1,496.01$ 1,496.01
24H Visoka

$ 1,476.77
$ 1,476.77$ 1,476.77

$ 1,496.01
$ 1,496.01$ 1,496.01

--
----

--
----

+0.13%

+0.69%

+3.54%

+3.54%

Zgodovina cen UCN (UCN) v USD

Sledite spremembam cen UCN za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +10.2453+0.69%
30 dni$ +196+15.08%
60 dni$ +895.06+149.17%
90 dni$ +895.06+149.17%
Današnja sprememba cene UCN

Danes je UCN zabeležil spremembo $ +10.2453 (+0.69%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene UCN

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +196 (+15.08%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene UCN

Če pogled razširimo na 60 dni, se je UCN spremenil za $ +895.06 (+149.17%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene UCN

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +895.06 (+149.17%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen UCN (UCN) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen UCN.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto UCN

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute UCN, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute UCN?

UCN cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price movements.

Technology Updates: Platform developments, security improvements, and new features impact investor confidence.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor psychology drive price fluctuations.

Adoption Rate: Real-world usage and partnerships increase utility value.

Regulatory News: Government policies and legal developments affect market stability.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects influences positioning.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute UCN?

People want to know UCN price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment value, monitoring volatility, and staying updated on market movements for strategic planning.

Napoved cene za kriptovaluto UCN

Napoved cene UCN (UCN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena UCN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen UCN (UCN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena UCN lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute UCN v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen UCN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute UCN.

O UCN

UCoin (UCN) is a digital asset designed to function as a medium of exchange that uses cryptography to secure financial transactions, control the creation of additional units, and verify the transfer of assets. It is built on the Ethereum blockchain, leveraging the security and transparency that the platform provides. UCN's primary purpose is to provide a secure and efficient method of transferring value on a global scale while maintaining privacy and freedom expected in a decentralized system. It is typically used for peer-to-peer transactions, with its token issuance model based on proof-of-stake consensus.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto UCN

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto UCN? Nakup UCN je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute UCN. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute UCN (UCN).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in UCN bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu UCN (UCN)

Kaj lahko storite s kriptovaluto UCN

Z lastništvom kriptovalute UCN se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup UCN (UCN) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Kaj je UCN (UCN)

UCHAIN is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the UCN coin. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, its own marketplaces and more. Uchain's mission is to create a flawless cryptocurrency product to transform the way people interact with cryptocurrency around the world and provide them with instant cross-border payments in crypto.

UCN Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje UCN razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna UCN spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o UCN

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta UCN?
Če bi kriptovaluta UCN rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute UCN.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:58:49 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti UCN (UCN)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti UCN

UCN USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Trgujte UCN (UCN) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute UCN v živo ter neposredno trgujte.

Trgujte UCN (UCN) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute UCN v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
UCN/USDT
$1,495.07
$1,495.07$1,495.07
+0.69%
0.00% (USDT)

