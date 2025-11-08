BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute BNBird v živo je 0.3328 USD. Tržna kapitalizacija BIRD je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BIRD v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute BNBird v živo je 0.3328 USD. Tržna kapitalizacija BIRD je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BIRD v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o BIRD

Informacije o ceni BIRD

Kaj je BIRD

Bela knjiga BIRD

Uradna spletna stran BIRD

Tokenomika BIRD

Napoved cen BIRD

Zgodovina BIRD

BIRD Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute BIRD v fiat

Spot BIRD

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

BNBird Logotip

Cena BNBird(BIRD)

Cena 1 BIRD v USD v živo:

$0.3432
$0.3432$0.3432
+586.40%1D
USD
BNBird (BIRD) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:55:28 (UTC+8)

Današnja cena BNBird

Današnja cena kriptovalute BNBird (BIRD) v živo je $ 0.3328, s spremembo 586.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BIRD v USD je $ 0.3328 na BIRD.

Kriptovaluta BNBird je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BIRD. V zadnjih 24 urah se je BIRD trgovalo med $ 0.05 (najnižje) in $ 3.3768 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BIRD premaknil -48.22% v zadnji uri in +565.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 4.23M.

Tržne informacije BNBird (BIRD)

--
----

$ 4.23M
$ 4.23M$ 4.23M

$ 332.80M
$ 332.80M$ 332.80M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija BNBird je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 4.23M. Obstoječa ponudba BIRD je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 332.80M.

Zgodovina cene BNBird, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.05
$ 0.05$ 0.05
24H Nizka
$ 3.3768
$ 3.3768$ 3.3768
24H Visoka

$ 0.05
$ 0.05$ 0.05

$ 3.3768
$ 3.3768$ 3.3768

--
----

--
----

-48.22%

+586.40%

+565.60%

+565.60%

Zgodovina cen BNBird (BIRD) v USD

Sledite spremembam cen BNBird za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.2932+586.40%
30 dni$ +0.2828+565.60%
60 dni$ +0.2828+565.60%
90 dni$ +0.2828+565.60%
Današnja sprememba cene BNBird

Danes je BIRD zabeležil spremembo $ +0.2932 (+586.40%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene BNBird

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.2828 (+565.60%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene BNBird

Če pogled razširimo na 60 dni, se je BIRD spremenil za $ +0.2828 (+565.60%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene BNBird

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.2828 (+565.60%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen BNBird (BIRD) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen BNBird.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto BNBird

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute BNBird, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute BNBird?

BIRD token prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development updates and roadmap progress
4. Community engagement and adoption rates
5. Partnerships and collaborations
6. Tokenomics including supply mechanics
7. Regulatory news affecting crypto markets
8. Bitcoin and major altcoin price movements
9. Social media buzz and influencer mentions
10. Platform utility and real-world use cases

These factors interact to create price volatility typical of smaller cap tokens.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute BNBird?

People want to know BNBird (BIRD) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders time their entries and exits effectively.

Napoved cene za kriptovaluto BNBird

Napoved cene BNBird (BIRD) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BIRD v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen BNBird (BIRD) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena BNBird lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute BNBird v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BIRD za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute BNBird.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto BNBird

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto BNBird? Nakup BIRD je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute BNBird. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute BNBird (BIRD).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in BNBird bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu BNBird (BIRD)

Kaj lahko storite s kriptovaluto BNBird

Z lastništvom kriptovalute BNBird se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup BNBird (BIRD) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je BNBird (BIRD)

BNBird is an innovative NFT-Fi aggregation platform built on BNB Chain, designed to unlock fresh value for digital collectors and DeFi fans. Here, NFT collectibles meet DeFi—stake, lend, or use your NFTs to unlock rewards and new opportunities, all in one playful, easy-to-use ecosystem. With BNBird, you can explore and trade across multiple NFT marketplaces, discover rare birds, and find unique assets without ever leaving the platform. Your NFT birds can even go to work for you—add them to liquidity pools, earn incentives, and boost NFT trading across the chain. Everything is community-driven: join events, help shape upgrades, and co-create the future with fellow bird lovers and DeFi builders. As the first NFT-Fi aggregator on BNB Chain, BNBird empowers you to unlock the full potential of your NFTs and help grow the next chapter of the Web3 birdverse. Collect, play, earn—and soar with the flock!

BNBird Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje BNBird razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna BNBird spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o BNBird

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta BNBird?
Če bi kriptovaluta BNBird rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute BNBird.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:55:28 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti BNBird (BIRD)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti BNBird

BIRD USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na BIRD z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami BIRD USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte BNBird (BIRD) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute BNBird v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
BIRD/USDT
$0.3432
$0.3432$0.3432
+586.40%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

Splendor

Splendor

SPLD

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.3432
$0.3432$0.3432

+586.40%

Flux

Flux

FLUX

$0.27256
$0.27256$0.27256

+149.30%

Inspect

Inspect

INSP

$0.01186
$0.01186$0.01186

+88.25%

0G

0G

0G

$1.682
$1.682$1.682

+61.11%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000009400
$0.000009400$0.000009400

+56.66%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz BIRD v USD

Znesek

BIRD
BIRD
USD
USD

1 BIRD = 0.3328 USD