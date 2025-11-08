Današnja cena BNBird

Današnja cena kriptovalute BNBird (BIRD) v živo je $ 0.3328, s spremembo 586.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BIRD v USD je $ 0.3328 na BIRD.

Kriptovaluta BNBird je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BIRD. V zadnjih 24 urah se je BIRD trgovalo med $ 0.05 (najnižje) in $ 3.3768 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je BIRD premaknil -48.22% v zadnji uri in +565.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 4.23M.

Tržne informacije BNBird (BIRD)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 4.23M$ 4.23M $ 4.23M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 332.80M$ 332.80M $ 332.80M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BSC

