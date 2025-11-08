Današnja cena kriptovalute BNBird v živo je 0.3328 USD. Tržna kapitalizacija BIRD je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BIRD v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute BNBird v živo je 0.3328 USD. Tržna kapitalizacija BIRD je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz BIRD v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute BNBird (BIRD) v živo je $ 0.3328, s spremembo 586.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BIRD v USD je $ 0.3328 na BIRD.
Kriptovaluta BNBird je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- BIRD. V zadnjih 24 urah se je BIRD trgovalo med $ 0.05 (najnižje) in $ 3.3768 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je BIRD premaknil -48.22% v zadnji uri in +565.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 4.23M.
Tržne informacije BNBird (BIRD)
$ 4.23M
$ 4.23M$ 4.23M
$ 332.80M
$ 332.80M$ 332.80M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija BNBird je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 4.23M. Obstoječa ponudba BIRD je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 332.80M.
Zgodovina cene BNBird, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.05
$ 0.05$ 0.05
24H Nizka
$ 3.3768
$ 3.3768$ 3.3768
24H Visoka
$ 0.05
$ 0.05$ 0.05
$ 3.3768
$ 3.3768$ 3.3768
--
----
--
----
-48.22%
+586.40%
+565.60%
+565.60%
Zgodovina cen BNBird (BIRD) v USD
Sledite spremembam cen BNBird za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.2932
+586.40%
30 dni
$ +0.2828
+565.60%
60 dni
$ +0.2828
+565.60%
90 dni
$ +0.2828
+565.60%
Današnja sprememba cene BNBird
Danes je BIRD zabeležil spremembo $ +0.2932 (+586.40%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene BNBird
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.2828 (+565.60%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene BNBird
Če pogled razširimo na 60 dni, se je BIRD spremenil za $ +0.2828 (+565.60%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene BNBird
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.2828 (+565.60%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen BNBird (BIRD) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute BNBird, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute BNBird?
BIRD token prices are influenced by several key factors:
1. Market sentiment and overall crypto trends 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Project development updates and roadmap progress 4. Community engagement and adoption rates 5. Partnerships and collaborations 6. Tokenomics including supply mechanics 7. Regulatory news affecting crypto markets 8. Bitcoin and major altcoin price movements 9. Social media buzz and influencer mentions 10. Platform utility and real-world use cases
These factors interact to create price volatility typical of smaller cap tokens.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute BNBird?
People want to know BNBird (BIRD) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders time their entries and exits effectively.
Napoved cene za kriptovaluto BNBird
Napoved cene BNBird (BIRD) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena BIRD v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen BNBird (BIRD) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena BNBird lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute BNBird v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen BIRD za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute BNBird.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto BNBird
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto BNBird? Nakup BIRD je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute BNBird. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute BNBird (BIRD).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in BNBird bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto BNBird
Z lastništvom kriptovalute BNBird se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
BNBird is an innovative NFT-Fi aggregation platform built on BNB Chain, designed to unlock fresh value for digital collectors and DeFi fans. Here, NFT collectibles meet DeFi—stake, lend, or use your NFTs to unlock rewards and new opportunities, all in one playful, easy-to-use ecosystem. With BNBird, you can explore and trade across multiple NFT marketplaces, discover rare birds, and find unique assets without ever leaving the platform. Your NFT birds can even go to work for you—add them to liquidity pools, earn incentives, and boost NFT trading across the chain. Everything is community-driven: join events, help shape upgrades, and co-create the future with fellow bird lovers and DeFi builders. As the first NFT-Fi aggregator on BNB Chain, BNBird empowers you to unlock the full potential of your NFTs and help grow the next chapter of the Web3 birdverse. Collect, play, earn—and soar with the flock!
BNBird Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje BNBird razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta BNBird rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute BNBird.
Koliko je kriptovaluta BNBird vredna danes?
Današnja cena kriptovalute BNBird je $ 0.3328. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta BNBird še vedno dobra naložba?
BNBird ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v BIRD, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto BNBird?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto BNBird v vrednosti $ 4.23M.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute BNBird?
Cena kriptovalute BIRD se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute BNBird v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena BIRD.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute BNBird?
Na ceno BIRD vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,944.81
+1.13%
ETH
3,402.43
+3.18%
SOL
158.58
+2.03%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.177
+7.71%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za BIRD na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par BIRD/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute BNBird gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute BNBird letos rasla?
Cena kriptovalute BNBird bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute BNBird (BIRD).
Pomembne panožne novosti BNBird (BIRD)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.