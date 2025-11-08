BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Codatta v živo je 0.004697 USD. Tržna kapitalizacija XNY je 11,742,500 USD. Spremljajte posodobitve cen iz XNY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena Codatta(XNY)

Cena 1 XNY v USD v živo:

+1.42%1D
USD
Codatta (XNY) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:38:15 (UTC+8)

Današnja cena Codatta

Današnja cena kriptovalute Codatta (XNY) v živo je $ 0.004697, s spremembo 1.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XNY v USD je $ 0.004697 na XNY.

Kriptovaluta Codatta je trenutno na #1045. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11.74M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.50B XNY. V zadnjih 24 urah se je XNY trgovalo med $ 0.00437 (najnižje) in $ 0.004917 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.028917157801932714, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.002007819087959233.

V kratkoročni uspešnosti se je XNY premaknil +1.03% v zadnji uri in -30.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 90.26K.

Tržne informacije Codatta (XNY)

No.1045

25.00%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Codatta je $ 11.74M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 90.26K. Obstoječa ponudba XNY je 2.50B, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 46.97M.

Zgodovina cene Codatta, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

+1.03%

+1.42%

-30.82%

-30.82%

Zgodovina cen Codatta (XNY) v USD

Sledite spremembam cen Codatta za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00006588+1.42%
30 dni$ -0.003119-39.91%
60 dni$ -0.006275-57.20%
90 dni$ -0.002424-34.05%
Današnja sprememba cene Codatta

Danes je XNY zabeležil spremembo $ +0.00006588 (+1.42%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Codatta

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.003119 (-39.91%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Codatta

Če pogled razširimo na 60 dni, se je XNY spremenil za $ -0.006275 (-57.20%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Codatta

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.002424 (-34.05%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Codatta (XNY) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Codatta.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Codatta

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Codatta, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Codatta?

Several key factors influence Codatta (XNY) prices:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price dynamics.

Technology Development: Updates to Codatta's blockchain infrastructure and data monetization platform impact investor confidence.

Partnerships: Collaborations with enterprises for data services drive adoption and value.

Regulatory Environment: Crypto regulations in key markets influence trading activity.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor risk appetite.

Competition: Performance relative to other data-focused blockchain projects.

Token Utility: Real-world usage of XNY tokens within the Codatta ecosystem for data transactions and rewards.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Codatta?

People want to know Codatta (XNY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess market volatility, calculate profits/losses, and compare XNY against other cryptocurrencies. Day traders especially need current prices for technical analysis and risk management strategies.

Napoved cene za kriptovaluto Codatta

Napoved cene Codatta (XNY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena XNY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Codatta (XNY) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Codatta lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Codatta v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen XNY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Codatta.

O Codatta

Cryptonite (XNY) is a cryptocurrency that was developed with the primary aim of providing a secure and private platform for transactions. It is based on the Bitcoin protocol but differs in terms of its blockchain structure, utilizing a mini-blockchain scheme that allows for faster transaction times and increased security. The mini-blockchain discards unnecessary data from transactions that are older than a certain time, thereby reducing the size of the blockchain. Cryptonite's XNY token is used within the network for transaction fees and as a medium of exchange. The project's focus on privacy and security, along with its unique blockchain structure, positions it as a niche player in the broader cryptocurrency ecosystem.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Codatta

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Codatta? Nakup XNY je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Codatta. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Codatta (XNY).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 2.50B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Codatta bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Codatta (XNY)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Codatta

Z lastništvom kriptovalute Codatta se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Kaj je Codatta (XNY)

Codatta serves as a decentralized data infrastructure platform that transforms raw data into tokenized assets, enabling AI developers to access and utilize high-quality datasets. Powered by the XnY Network, Codatta facilitates the assetification of data, allowing contributors to earn royalties based on the usage of their data assets.

Codatta Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Codatta razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Codatta spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Codatta

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Codatta?
Če bi kriptovaluta Codatta rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Codatta.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:38:15 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Codatta (XNY)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

