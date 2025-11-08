Današnja cena kriptovalute Codatta v živo je 0.004697 USD. Tržna kapitalizacija XNY je 11,742,500 USD. Spremljajte posodobitve cen iz XNY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Codatta v živo je 0.004697 USD. Tržna kapitalizacija XNY je 11,742,500 USD. Spremljajte posodobitve cen iz XNY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Codatta (XNY) v živo je $ 0.004697, s spremembo 1.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XNY v USD je $ 0.004697 na XNY.
Kriptovaluta Codatta je trenutno na #1045. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11.74M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.50B XNY. V zadnjih 24 urah se je XNY trgovalo med $ 0.00437 (najnižje) in $ 0.004917 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.028917157801932714, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.002007819087959233.
V kratkoročni uspešnosti se je XNY premaknil +1.03% v zadnji uri in -30.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 90.26K.
Tržne informacije Codatta (XNY)
No.1045
$ 11.74M
$ 90.26K
$ 46.97M
2.50B
10,000,000,000
10,000,000,000
25.00%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Codatta je $ 11.74M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 90.26K. Obstoječa ponudba XNY je 2.50B, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 46.97M.
Zgodovina cene Codatta, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00437
24H Nizka
$ 0.004917
24H Visoka
$ 0.00437
$ 0.004917
$ 0.028917157801932714
$ 0.002007819087959233
+1.03%
+1.42%
-30.82%
-30.82%
Zgodovina cen Codatta (XNY) v USD
Sledite spremembam cen Codatta za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00006588
+1.42%
30 dni
$ -0.003119
-39.91%
60 dni
$ -0.006275
-57.20%
90 dni
$ -0.002424
-34.05%
Današnja sprememba cene Codatta
Danes je XNY zabeležil spremembo $ +0.00006588 (+1.42%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Codatta
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.003119 (-39.91%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Codatta
Če pogled razširimo na 60 dni, se je XNY spremenil za $ -0.006275 (-57.20%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Codatta
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.002424 (-34.05%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Codatta (XNY) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Codatta
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Codatta, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Codatta?
Several key factors influence Codatta (XNY) prices:
Technology Development: Updates to Codatta's blockchain infrastructure and data monetization platform impact investor confidence.
Partnerships: Collaborations with enterprises for data services drive adoption and value.
Regulatory Environment: Crypto regulations in key markets influence trading activity.
Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor risk appetite.
Competition: Performance relative to other data-focused blockchain projects.
Token Utility: Real-world usage of XNY tokens within the Codatta ecosystem for data transactions and rewards.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Codatta?
People want to know Codatta (XNY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess market volatility, calculate profits/losses, and compare XNY against other cryptocurrencies. Day traders especially need current prices for technical analysis and risk management strategies.
Napoved cene za kriptovaluto Codatta
Napoved cene Codatta (XNY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena XNY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Codatta (XNY) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Codatta lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Codatta v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen XNY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Codatta.
O Codatta
Cryptonite (XNY) is a cryptocurrency that was developed with the primary aim of providing a secure and private platform for transactions. It is based on the Bitcoin protocol but differs in terms of its blockchain structure, utilizing a mini-blockchain scheme that allows for faster transaction times and increased security. The mini-blockchain discards unnecessary data from transactions that are older than a certain time, thereby reducing the size of the blockchain. Cryptonite's XNY token is used within the network for transaction fees and as a medium of exchange. The project's focus on privacy and security, along with its unique blockchain structure, positions it as a niche player in the broader cryptocurrency ecosystem.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Codatta
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Codatta? Nakup XNY je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Codatta (XNY).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 2.50B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Codatta bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Codatta
Z lastništvom kriptovalute Codatta se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva.
Codatta serves as a decentralized data infrastructure platform that transforms raw data into tokenized assets, enabling AI developers to access and utilize high-quality datasets. Powered by the XnY Network, Codatta facilitates the assetification of data, allowing contributors to earn royalties based on the usage of their data assets.
Codatta Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Codatta razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Codatta?
Če bi kriptovaluta Codatta rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Codatta.
Koliko je kriptovaluta Codatta vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Codatta je $ 0.004697. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Codatta še vedno dobra naložba?
Codatta ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v XNY, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Codatta?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Codatta v vrednosti $ 90.26K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Codatta?
Cena kriptovalute XNY se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Codatta v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena XNY.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Codatta?
Na ceno XNY vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,589.81
+1.77%
ETH
3,462.33
+4.99%
SOL
162.22
+4.38%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.105
+1.12%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za XNY na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par XNY/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Codatta gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Codatta letos rasla?
Cena kriptovalute Codatta bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Codatta (XNY).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:38:15 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.