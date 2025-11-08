Današnja cena Codatta

Današnja cena kriptovalute Codatta (XNY) v živo je $ 0.004697, s spremembo 1.42 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XNY v USD je $ 0.004697 na XNY.

Kriptovaluta Codatta je trenutno na #1045. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11.74M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.50B XNY. V zadnjih 24 urah se je XNY trgovalo med $ 0.00437 (najnižje) in $ 0.004917 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.028917157801932714, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.002007819087959233.

V kratkoročni uspešnosti se je XNY premaknil +1.03% v zadnji uri in -30.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 90.26K.

Tržne informacije Codatta (XNY)

Uvrstitev No.1045 Tržna kapitalizacija $ 11.74M$ 11.74M $ 11.74M Volumen (24H) $ 90.26K$ 90.26K $ 90.26K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 46.97M$ 46.97M $ 46.97M Zaloga v obtoku 2.50B 2.50B 2.50B Največja ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Skupna ponudba 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Hitrost kroženja 25.00% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Codatta je $ 11.74M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 90.26K. Obstoječa ponudba XNY je 2.50B, skupna ponudba pa znaša 10000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 46.97M.