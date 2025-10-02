Tokenomika Only Possible On Solana (OPOS) Odkrijte ključne vpoglede v Only Possible On Solana (OPOS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Only Possible On Solana (OPOS) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Only Possible On Solana (OPOS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 160.96K $ 160.96K $ 160.96K Skupna ponudba: $ 775.48K $ 775.48K $ 775.48K Razpoložljivi obtok: $ 775.48K $ 775.48K $ 775.48K FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 160.96K $ 160.96K $ 160.96K Najvišja vrednost vseh časov: $ 5.29 $ 5.29 $ 5.29 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.101511 $ 0.101511 $ 0.101511 Trenutna cena: $ 0.20766 $ 0.20766 $ 0.20766 Preberite več o ceni Only Possible On Solana (OPOS) Kupite OPOS zdaj!

Informacije o Only Possible On Solana (OPOS) Most buildable meme to showcase what's Only Possible on Solana. Most buildable meme to showcase what's Only Possible on Solana. Uradna spletna stran: https://opos-sol.netlify.app/

Tokenomika Only Possible On Solana (OPOS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Only Possible On Solana (OPOS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov OPOS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov OPOS. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko OPOS, raziščite ceno žetona OPOS v živo!

Napoved cene OPOS Želite vedeti, v katero smer se bo gibal OPOS? Naša stran za napovedovanje cen OPOS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona OPOS zdaj!

