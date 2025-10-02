Odkrijte ključne vpoglede v OMEGA (OMEGA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

OMEGA is more than a meme coin—it’s a movement fueled by energy and loyalty. The culture, real-life experiences, and brand are all powered by the dedicated fellowship of its community, with generous rewards for those who join. OMEGA is the demon you worship, a mischievous presence whispering in your ear, urging you toward thrilling pursuits. Those who follow OMEGA are rewarded, for the true ALPHA has always been OMEGA.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov OMEGA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike OMEGA (OMEGA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

