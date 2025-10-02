Odkrijte ključne vpoglede v neuron ICP (NICP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za neuron ICP (NICP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

nICP is a decentralised liquid staking derivative on the Internet computer protocol. It allows people to earn yield on their ICP while being fully liquid. The protocol is controlled and managed by the WaterNeuron DAO through staked WTN tokens, and thus fully decentralised. All the components of the protocol are fully on-chain. All the code is open source. It is the first fully decentralised LST on ICP.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NICP, raziščite ceno žetona NICP v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov NICP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike neuron ICP (NICP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NICP? Naša stran za napovedovanje cen NICP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

