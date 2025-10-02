Odkrijte ključne vpoglede v Nest Elixir Vault (NELIXIR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields.

At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov NELIXIR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Nest Elixir Vault (NELIXIR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

