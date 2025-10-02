Tokenomika Nebula (NEB)

Odkrijte ključne vpoglede v Nebula (NEB), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 16:54:52 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Nebula (NEB)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Nebula (NEB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 7.58K
Skupna ponudba:
$ 998.14M
Razpoložljivi obtok:
$ 998.14M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 7.58K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Nebula (NEB)

Nebula ExchangeWhat is Nebula Exchange?

Nebula Exchange is a cutting-edge cross-chain DEX aggregator that enables seamless token swaps across multiple blockchain networks. Our platform finds the best routes and rates across different DEXes and bridges, ensuring you get the most optimal deals for your trades.

By leveraging advanced routing algorithms and integrating with multiple DEX aggregators and bridges, we eliminate the complexity of cross-chain transactions, making it simple for users to swap tokens between different networks with just a few clicks.

Why Choose Nebula Exchange?

Best Rates Guaranteed

Our advanced routing algorithm compares prices across multiple DEXes and bridges to find you the best possible rates, saving you money on every trade.

Cross-Chain Swaps

Seamlessly swap tokens across different blockchain networks without the complexity of manual bridging. One transaction handles everything.

Security First

Your security is our priority. All integrated protocols are thoroughly audited, and we implement robust security measures to protect your assets.

Gas Optimization

Our smart routing considers gas costs across different chains to ensure you get the most cost-effective route for your trades.

Uradna spletna stran:
https://nebex.io/

Tokenomika Nebula (NEB): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Nebula (NEB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov NEB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NEB.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NEB, raziščite ceno žetona NEB v živo!

Napoved cene NEB

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NEB? Naša stran za napovedovanje cen NEB združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

