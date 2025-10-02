Tokenomika NAMI Protocol (NAMI)

Odkrijte ključne vpoglede v NAMI Protocol (NAMI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:02:13 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen NAMI Protocol (NAMI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za NAMI Protocol (NAMI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.11M
Skupna ponudba:
$ 100.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 88.50M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.26M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.03760331
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00641005
Trenutna cena:
$ 0.01259419
Informacije o NAMI Protocol (NAMI)

NAMI builds and maintains decentralized DeFi protocols on the Rujira Network, secured by THORChain. Our mission is to make decentralized finance accessible to everyone by removing complexity and delivering clear value. We focus on simplifying on-chain diversification, offering simple, attractive, and sustainable single-sided yield opportunities, and streamlining onboarding and offboarding through our Unification strategy. In addition, we work to enhance liquidity depth across the network through effective market-making strategies, ensuring a smoother and more efficient DeFi experience for all users.

Uradna spletna stran:
https://namifi.app
Bela knjiga:
https://docs.namifi.app

Tokenomika NAMI Protocol (NAMI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike NAMI Protocol (NAMI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov NAMI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NAMI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NAMI, raziščite ceno žetona NAMI v živo!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

