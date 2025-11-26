Kaj je MAPOLLO

Tokenomika Midas mAPOLLO (MAPOLLO) Odkrijte ključne vpoglede v Midas mAPOLLO (MAPOLLO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Midas mAPOLLO (MAPOLLO) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Midas mAPOLLO (MAPOLLO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 12.64M $ 12.64M $ 12.64M Skupna ponudba: $ 12.03M $ 12.03M $ 12.03M Razpoložljivi obtok: $ 12.03M $ 12.03M $ 12.03M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 12.64M $ 12.64M $ 12.64M Najvišja vrednost vseh časov: $ 1.051 $ 1.051 $ 1.051 Najnižja vrednost vseh časov: $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 Trenutna cena: $ 1.051 $ 1.051 $ 1.051 Preberite več o ceni Midas mAPOLLO (MAPOLLO) Kupite MAPOLLO zdaj!

Informacije o Midas mAPOLLO (MAPOLLO) Uradna spletna stran: https://midas.app/mapollo Bela knjiga: https://docs.midas.app/

Tokenomika Midas mAPOLLO (MAPOLLO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Midas mAPOLLO (MAPOLLO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov MAPOLLO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MAPOLLO. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko MAPOLLO, raziščite ceno žetona MAPOLLO v živo!

Napoved cene MAPOLLO Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MAPOLLO? Naša stran za napovedovanje cen MAPOLLO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona MAPOLLO zdaj!

