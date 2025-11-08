BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Midas mAPOLLO v živo je 1.043 USD. Tržna kapitalizacija MAPOLLO je 14,744,187 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MAPOLLO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Midas mAPOLLO v živo je 1.043 USD. Tržna kapitalizacija MAPOLLO je 14,744,187 USD. Spremljajte posodobitve cen iz MAPOLLO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o MAPOLLO

Informacije o ceni MAPOLLO

Kaj je MAPOLLO

Bela knjiga MAPOLLO

Uradna spletna stran MAPOLLO

Tokenomika MAPOLLO

Napoved cen MAPOLLO

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Midas mAPOLLO Logotip

Midas mAPOLLO Cena (MAPOLLO)

Nerazporejeno

Cena 1 MAPOLLO v USD v živo:

$1.043
$1.043$1.043
0.00%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Midas mAPOLLO (MAPOLLO) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:16:49 (UTC+8)

Današnja cena Midas mAPOLLO

Današnja cena kriptovalute Midas mAPOLLO (MAPOLLO) v živo je $ 1.043, s spremembo 0.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MAPOLLO v USD je $ 1.043 na MAPOLLO.

Kriptovaluta Midas mAPOLLO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14,744,187, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 14.13M MAPOLLO. V zadnjih 24 urah se je MAPOLLO trgovalo med $ 1.043 (najnižje) in $ 1.043 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.044, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.019.

V kratkoročni uspešnosti se je MAPOLLO premaknil 0.00% v zadnji uri in +0.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Midas mAPOLLO (MAPOLLO)

$ 14.74M
$ 14.74M$ 14.74M

--
----

$ 14.74M
$ 14.74M$ 14.74M

14.13M
14.13M 14.13M

14,133,397.96764672
14,133,397.96764672 14,133,397.96764672

Trenutna tržna kapitalizacija Midas mAPOLLO je $ 14.74M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MAPOLLO je 14.13M, skupna ponudba pa znaša 14133397.96764672. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.74M.

Zgodovina cene Midas mAPOLLO, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 1.043
$ 1.043$ 1.043
24H Nizka
$ 1.043
$ 1.043$ 1.043
24H Visoka

$ 1.043
$ 1.043$ 1.043

$ 1.043
$ 1.043$ 1.043

$ 1.044
$ 1.044$ 1.044

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

0.00%

-0.00%

+0.08%

+0.08%

Zgodovina cen Midas mAPOLLO (MAPOLLO) v USD

Danes je bila sprememba cene Midas mAPOLLO v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Midas mAPOLLO v USD $ +0.0095666046.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Midas mAPOLLO v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Midas mAPOLLO v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-0.00%
30 dni$ +0.0095666046+0.92%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Midas mAPOLLO

Napoved cene Midas mAPOLLO (MAPOLLO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MAPOLLO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Midas mAPOLLO (MAPOLLO) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Midas mAPOLLO lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Midas mAPOLLO v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MAPOLLO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Midas mAPOLLO.

Kaj je Midas mAPOLLO (MAPOLLO)

mAPOLLO is a tokenised certificate issued by Midas, structured to reference the performance of selected multi-chain stablecoin yield strategies managed by Apollo Crypto Fund. Apollo is an award-winning digital asset manager with a multi-strategy mandate focused on assets building new financial infrastructure. mAPOLLO is designed to provide on-chain access to market-neutral and diversified DeFi strategies.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Midas mAPOLLO (MAPOLLO)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Midas mAPOLLO

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Midas mAPOLLO?
Če bi kriptovaluta Midas mAPOLLO rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Midas mAPOLLO.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:16:49 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Midas mAPOLLO (MAPOLLO)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Midas mAPOLLO

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.7300
$0.7300$0.7300

+1,360.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.24850
$0.24850$0.24850

+127.29%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011296
$0.000011296$0.000011296

+88.26%

0G

0G

0G

$1.544
$1.544$1.544

+47.89%

S

S

S

$0.1820
$0.1820$0.1820

+37.25%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.