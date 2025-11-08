Današnja cena Midas mAPOLLO

Današnja cena kriptovalute Midas mAPOLLO (MAPOLLO) v živo je $ 1.043, s spremembo 0.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MAPOLLO v USD je $ 1.043 na MAPOLLO.

Kriptovaluta Midas mAPOLLO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 14,744,187, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 14.13M MAPOLLO. V zadnjih 24 urah se je MAPOLLO trgovalo med $ 1.043 (najnižje) in $ 1.043 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.044, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.019.

V kratkoročni uspešnosti se je MAPOLLO premaknil 0.00% v zadnji uri in +0.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Midas mAPOLLO (MAPOLLO)

Tržna kapitalizacija $ 14.74M$ 14.74M $ 14.74M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 14.74M$ 14.74M $ 14.74M Zaloga v obtoku 14.13M 14.13M 14.13M Skupna ponudba 14,133,397.96764672 14,133,397.96764672 14,133,397.96764672

Trenutna tržna kapitalizacija Midas mAPOLLO je $ 14.74M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MAPOLLO je 14.13M, skupna ponudba pa znaša 14133397.96764672. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 14.74M.