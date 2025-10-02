Tokenomika Micro3 (MIRO)

Tokenomika Micro3 (MIRO)

Odkrijte ključne vpoglede v Micro3 (MIRO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:58:19 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Micro3 (MIRO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Micro3 (MIRO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 484.89K
$ 484.89K$ 484.89K
Skupna ponudba:
$ 300.00M
$ 300.00M$ 300.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 30.30M
$ 30.30M$ 30.30M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 4.80M
$ 4.80M$ 4.80M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.02925122
$ 0.02925122$ 0.02925122
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.01429345
$ 0.01429345$ 0.01429345
Trenutna cena:
$ 0.01602955
$ 0.01602955$ 0.01602955

Informacije o Micro3 (MIRO)

Micro3 is a De-SocialFi infrastructure that transforms Web3 user engagement through gamified social quests, on-chain identity (via soulbound credentials), and decentralized content interaction. It solves onboarding, engagement, and fragmentation issues in Web3 by offering personalized social graphs, cross-chain NFT tools, and immersive storytelling. Micro3 enables both users and projects to grow communities, verify behavior, and build reputations transparently on-chain

Uradna spletna stran:
https://micro3.io/

Tokenomika Micro3 (MIRO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Micro3 (MIRO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MIRO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MIRO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MIRO, raziščite ceno žetona MIRO v živo!

Napoved cene MIRO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MIRO? Naša stran za napovedovanje cen MIRO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti