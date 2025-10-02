Odkrijte ključne vpoglede v METERA (METERA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za METERA (METERA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Metera is your key to auto-rebalanced tokenized indexes on the Cardano blockchain. Designed for investors and fund managers, our indexes are purpose-built to quickly deploy capital across various curated baskets of auto-rebalanced high-potential tokens. Our instruments verify on-chain user ownership of the assets while still following a strategy crafted by vetted managers, mitigating the risk of investments and blockchain usage.

Zdaj, ko razumete tokenomiko METERA, raziščite ceno žetona METERA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov METERA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike METERA (METERA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal METERA? Naša stran za napovedovanje cen METERA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

