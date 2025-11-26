Kaj je MTR

Tokenomika Meter Stable (MTR) Odkrijte ključne vpoglede v Meter Stable (MTR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Meter Stable (MTR) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Meter Stable (MTR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 300.12K $ 300.12K $ 300.12K Skupna ponudba: $ 391.72K $ 391.72K $ 391.72K Razpoložljivi obtok: $ 391.72K $ 391.72K $ 391.72K FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 300.12K $ 300.12K $ 300.12K Najvišja vrednost vseh časov: $ 32.69 $ 32.69 $ 32.69 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.181504 $ 0.181504 $ 0.181504 Trenutna cena: $ 0.766159 $ 0.766159 $ 0.766159 Preberite več o ceni Meter Stable (MTR) Kupite MTR zdaj!

Informacije o Meter Stable (MTR) Uradna spletna stran: https://www.meter.io/

Tokenomika Meter Stable (MTR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Meter Stable (MTR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov MTR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MTR. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko MTR, raziščite ceno žetona MTR v živo!

Napoved cene MTR Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MTR? Naša stran za napovedovanje cen MTR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona MTR zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!