Današnja cena Meter Stable

Današnja cena kriptovalute Meter Stable (MTR) v živo je $ 0.511616, s spremembo 2.31 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MTR v USD je $ 0.511616 na MTR.

Kriptovaluta Meter Stable je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 200,411, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 391.72K MTR. V zadnjih 24 urah se je MTR trgovalo med $ 0.49663 (najnižje) in $ 0.515191 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 32.69, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.181504.

V kratkoročni uspešnosti se je MTR premaknil -0.19% v zadnji uri in +1.17% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Meter Stable (MTR)

Tržna kapitalizacija $ 200.41K$ 200.41K $ 200.41K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 200.41K$ 200.41K $ 200.41K Zaloga v obtoku 391.72K 391.72K 391.72K Skupna ponudba 391,721.0 391,721.0 391,721.0

Trenutna tržna kapitalizacija Meter Stable je $ 200.41K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MTR je 391.72K, skupna ponudba pa znaša 391721.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 200.41K.