Odkrijte ključne vpoglede v Metadrip (DRIP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Metadrip (DRIP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Metadrip is redefining decentralized finance on Solana by combining cutting-edge blockchain technology with advanced AI automation, creating a seamless and intelligent ecosystem. Users can buy, swap, and trade tokens with ease while benefiting from AI-powered insights. The platform also enables staking, allowing users to earn rewards, and provides a token launch feature for new projects. Additionally, $DRIP holders will actively participate in governance through a DAO, influencing the development and future direction of Metadrip. This all-in-one ecosystem is designed to simplify DeFi interactions, enhance automation, and empower users with greater control over their assets and decision-making.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DRIP, raziščite ceno žetona DRIP v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov DRIP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Metadrip (DRIP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DRIP? Naša stran za napovedovanje cen DRIP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

