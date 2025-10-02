Tokenomika Metadrip (DRIP)
Tokenomika in analiza cen Metadrip (DRIP)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Metadrip (DRIP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Metadrip (DRIP)
Metadrip is redefining decentralized finance on Solana by combining cutting-edge blockchain technology with advanced AI automation, creating a seamless and intelligent ecosystem. Users can buy, swap, and trade tokens with ease while benefiting from AI-powered insights. The platform also enables staking, allowing users to earn rewards, and provides a token launch feature for new projects. Additionally, $DRIP holders will actively participate in governance through a DAO, influencing the development and future direction of Metadrip. This all-in-one ecosystem is designed to simplify DeFi interactions, enhance automation, and empower users with greater control over their assets and decision-making.
Tokenomika Metadrip (DRIP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Metadrip (DRIP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov DRIP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DRIP.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko DRIP, raziščite ceno žetona DRIP v živo!
Napoved cene DRIP
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DRIP? Naša stran za napovedovanje cen DRIP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti