Tokenomika MeowSpace (MSPC)
Tokenomika in analiza cen MeowSpace (MSPC)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MeowSpace (MSPC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o MeowSpace (MSPC)
Meowspace is a real-time chat platform designed for Web3 users, allowing communities to interact in token-gated environments. Inspired by social media platforms like Myspace, Meowspace enables users to create customizable profiles, host themed chat rooms, and participate in community-driven events. The project aims to move away from traditional platforms like Telegram and Discord by offering a more immersive and interactive space for online discussions, particularly within meme coin communities.
Tokenomika MeowSpace (MSPC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike MeowSpace (MSPC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov MSPC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MSPC.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko MSPC, raziščite ceno žetona MSPC v živo!
Napoved cene MSPC
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MSPC? Naša stran za napovedovanje cen MSPC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
