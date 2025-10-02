Odkrijte ključne vpoglede v Memecoin1 (M1), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Memecoin1 (M1), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Memecoin1 ($M1) is a classic memecoin launched by the Four.meme platform—but with a twist: it’s the first-ever "meme-stablecoin" of this cycle, officially claiming a peg to World Liberty Financial USD ($USD1), the stablecoin issued by the Trump family. It's the first true stablecoin born from meme culture—no algorithms, no collateral (they're overrated anyway). M1 is The Most Unstable Stablecoin!

Memecoin1 ($M1) is a classic memecoin launched by the Four.meme platform—but with a twist: it’s the first-ever "meme-stablecoin" of this cycle, officially claiming a peg to World Liberty Financial USD ($USD1), the stablecoin issued by the Trump family. It's the first true stablecoin born from meme culture—no algorithms, no collateral (they're overrated anyway). M1 is The Most Unstable Stablecoin!

Zdaj, ko razumete tokenomiko M1, raziščite ceno žetona M1 v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov M1, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Memecoin1 (M1) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal M1? Naša stran za napovedovanje cen M1 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.